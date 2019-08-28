Осень на море

В этом году туроператоры не устроили традиционной распродажи туров на сентябрь—октябрь. В предстоящем бархатном сезоне набиравшая силу весь этот год тенденция к увеличению стоимости поездок сохранилась. Стремясь потратить меньше, туристы активнее выбирают отдых по системе «все включено», предпочитая поездки в Турцию, Тунис и на Кипр.

Стремление туристов сэкономить становится главным трендом предстоящего бархатного сезона. Средний чек на организованные туры в течение этого года показывал рост практически на всех популярных направлениях, ранняя осень не стала исключением. Как следует из данных Travelata.ru, к концу лета стоимость выкупленного на период сентября—октября тура составляет в среднем 95,53 тыс. руб., это на 7,4% выше аналогичного показателя прошлого года (88,94 тыс. руб.). На этом фоне, по словам гендиректора сервиса Алексея Зарецкого, все большее число организованных туристов планируют провести отпуск в Турции: сейчас направление формирует 55% бронирований на период бархатного сезона, годом ранее речь шла о 46%.

Господин Зарецкий объясняет растущий интерес к Турции желанием путешественников сократить траты на отдых. «Средний чек поднимается по всем направлениям, и все больше россиян склоняется к варианту отдыха с системой "все включено", которую выгодно брать именно в Турции или в Тунисе»,— рассуждает эксперт. По словам эксперта, похожие предложения можно найти и на Кипре: отели острова предлагают как систему «все включено», так и завтраки с ужинами. «В этом случае на отдыхе не придется дополнительно тратиться на питание»,— замечает господин Зарецкий. Согласно расчетам Level.Travel, тур в Турцию в этом году обходится российским путешественникам в среднем в 101,7 тыс. руб., это на 5% выше аналогичного показателя прошлого года. Путешествия в Тунис практически не подорожали и стоят в среднем 81,1 тыс. руб., на Кипр — 112,1 тыс. руб.

Средняя стоимость продажи пакетных туров на популярные направления в сентябре—октябре Страна Средний чек Доля в структуре продаж Турция 101 674 51% Греция 90 573 9% Тунис 81 109 7% Таиланд 88 098 6% Кипр 112 084 6% Испания 100 774 4% Россия 53 219 3% Черногория 91 610 2% Источник: данные Level.Travel. открыть таблицу в новом окне

Стоимость размещения в отеле категории «три звезды» на популярных зарубежных направлениях в сентябре—октябре Место Город Средняя цена за ночь (руб.) 1 Париж 10 000 2 Аланья 1 200 3 Прага 5 000 4 Барселона 10 000 5 Рим 5 600 6 Лондон 8 400 7 Берлин 6 500 8 Салоу 4 600 9 Ницца 8 700 10 Мюнхен 7 500 11 Милан 7 300 12 Варшава 5 300 13 Льорет-де-Мар 4 000 14 Стамбул 3 600 15 Хургада 1 800 16 Аликанте 5 000 17 Нью-Йорк 17 600 18 Мадрид 5 500 19 Вена 6 400 20 Вильнюс 3 500 Источник: данные Ostrovok.ru. открыть таблицу в новом окне

Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин обращает внимание на то, что в отличие от нескольких предыдущих лет в этом году у туроператоров нет ценового демпинга на период бархатного сезона. «Это говорит о более осторожных полетных программах и отсутствии переоцененных при планировании направлений. В прошлом году таким направлением была Греция, куда регулярно продавались горящие туры по нехарактерно низким ценам»,— вспоминает он. Парадоксальной в этом году оказалась ситуация с российскими курортами, где теплый период традиционно заканчивается раньше, чем в Турции и Греции: средний чек здесь составляет 53,2 тыс. руб., на 36% превышая показатель летнего сезона.

Традиционно в отпуск в сентябре и октябре отправляются пары: в структуре спроса, по данным Level.Travel, на них приходится 57% продаж, еще 29% формируют семьи с детьми, 3% — компании, а 11% — одиночные туристы.

Александра Мерцалова