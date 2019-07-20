Зеленский потребовал отчета о ходе расследования убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал генпрокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова, главы Национальной полиции Сергея Князева и и. о. председателя СБУ Ивана Баканова, чтобы получить отчет о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

«Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла? "»,— написал господин Зеленский в Facebook.

После этого генпрокурор Украины отчитался в Facebook о том, как продвигается расследовании убийства журналиста. «Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное»,— написал он. «Пиару тут не место»,— добавил он.

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Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Взорвался автомобиль руководителя «Украинской правды» Алены Притули, за рулем которого находился господин Шеремет. Исполнителей удалось установить в течение недели, однако заказчики убийства до сих пор неизвестны. Основная версия следствия — профессиональная деятельность.

Подробнее об убийстве Павла Шеремета — в публикации “Ъ” «Взрыв на три страны».