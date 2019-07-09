Афганское урегулирование требует времени и мест

Вчера в Дохе завершилась встреча представителей движения «Талибан» с легальными афганскими политиками, в том числе из правительства. Правда, все участвовали в ней «как частные лица» — талибы отказываются вести официальные переговоры до тех пор, пока не согласован график вывода из Афганистана войск США. Хотя стороны анонсировали подписание совместного заявления, согласовать его до вечера понедельника не успели. Зато встреча заставила говорить о новых, весьма неожиданных участниках афганского урегулирования — Германии, которая выступила организатором этой встречи, и Норвегии, которая, по словам источников, может принять следующую.

Сам факт, что очередная межафганская встреча в Дохе состоялась, стал небольшим, но все же шагом вперед в урегулировании многолетнего конфликта. Напомним, что необходимость ее проведения была одной из немногих конкретных договоренностей, достигнутых 6 февраля, когда афганские политики и талибы встречались в Москве. В декларации, принятой по итогам той встречи, указывалось, что следующие переговоры должны пройти «как можно скорее», а сами участники заверяли “Ъ”, что речь идет о «нескольких неделях». Но подготовка затянулась на полгода — талибов не устраивала численность и состав делегации из Кабула.

В итоге в Дохе 7–8 июля встретились 17 представителей «Талибана» (запрещено на территории России) и более 50 делегатов из Афганистана, каждый из которых формально был в личном качестве — из-за того что талибы отказываются от переговоров с правительством, считая его «марионеточным». Поэтому на табличках за столом переговорах были указаны лишь имена участников, но не их должности.

Стоит отметить, что хотя встреча в Дохе была по сути продолжением московской, различий между ними было достаточно. Во-первых, ее соучредителем наравне с Катаром стала Германия. О том, что Берлин может расширить свое участие в переговорном процессе по Афганистану, стало известно еще в мае, когда Москва приглашала афганских политиков и талибов на празднование 100-летия дипломатических отношений. Именно тогда один из ее участников сообщил, что к афганскому урегулированию готова подключиться Германия. По словам эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, амбиции Берлина в регионе действительно выросли. «Одних американских усилий оказалось явно недостаточно,— сказал он “Ъ”.— А у Германии установились очень тесные политические контакты, в первую очередь, на севере страны».

Во-вторых, изменился состав участников. Постоянных гостей московских встреч по Афганистану (преимущественно противников нынешних властей страны), таких как экс-президент Хамид Карзай, Ата-Мохаммад Нур, кандидат в президенты Ханиф Атмар, на ней не было, зато были члены правительства, например, заместитель представителя премьера Афганистана Фраидун Хвазун. «Встреча станет хорошей возможностью для начала формальных переговоров между афганцами»,— заявил он агентству «РИА Новости», подразумевая установление прямого диалога Кабула и «Талибана».

Наконец, третье отличие вытекает из второго: если московскую встречу правительство Афганистана осудило, заявив, что принятая на ней декларация «не имеет никакого веса», то на этот раз позиция Кабула была противоположной. «Ее (встречу.— “Ъ”) можно оценить как прогресс (в мирном урегулировании.— “Ъ”) и возможность для афганцев, которые участвуют в ней, обменяться идеями»,— сказал местному телеканалу Tolo News пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки.

Горячо поддержал встречу в Дохе и Вашингтон. «Мы так долго ждали мирную конференцию в Дохе,— написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.— Прекрасно наблюдать, как представители верховного правительства, гражданского общества, женщин и талибов сидят за одним столом». «Важным рубежом» встречу назвал и спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад, который уже 9 июля продолжит собственные переговоры с талибами из катарского офиса.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил “Ъ”, что МИД РФ рассматривает встречу в Дохе как продолжение «Межафганского диалога», который начался в Москве. Тем не менее, по словам дипломата, Россия не принимала непосредственного участия в ее организации, но «оказала консультативную помощь катарцам». При этом господин Кабулов уточнил, что катарская встреча «ниже рангом», чем московская. «У нас были Хамид Карзай, Ханиф Атмар и мулла Барадар, а в Дохе — только вторые и третьи лица», — сказал он.

Хотя в понедельник днем афганские СМИ сообщили, что делегаты работают над неким совместным заявлением, к вечеру никакой декларации не появилось. Около 20:00 по московскому времени представители талибов признались агентству «РИА Новости», что не могут согласовать текст. Серьезно омрачило атмосферу и известие о крупном теракте, который талибы в понедельник совершили в провинции Газни,— в нем погибли 12 человек и пострадали 179. Поэтому одна из женщин-делегатов Шахгул Резаи усомнилась, что позиция талибов стала более миролюбивой. «Нужно время, чтобы понять, принесут ли мирные переговоры результат»,— сказала она.

Как бы то ни было, вчера стало ясно, что встречи по межафганскому урегулированию продолжатся. Спецпредставитель ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркус Потцель заявил афганским журналистам, что такие встречи могут пройти в «Узбекистане или Европе». А источники афганского телеканала Tolo News называют в качестве будущей площадки Норвегию.

Опрошенные “Ъ” эксперты убеждены: где бы не прошла следующая встреча, ее результат будет таким же символическим, как и у нынешней. «Афганский "день сурка" будет продолжаться,— сказал “Ъ” Андрей Серенко.— "Талибан" не может существовать без ведения джихада, и нет никаких оснований считать, что он его прекратит».

Кирилл Кривошеев, Елена Черненко