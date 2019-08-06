ЦИК рассмотрит жалобы Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой

Рабочая группа Центризбиркома предварительно рассмотрит сегодня жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Екатерины Игнатовой, Любови Соболь и Александра Руденко. «Дмитрий Гудков в настоящее время находится под арестом, но отстаивать его интересы в ЦИКе будут четыре представителя»,— сказал “Ъ” незарегистрированный кандидат Александр Соловьев, который, в свою очередь, 4 августа вышел на свободу, проведя под арестом восемь суток. Сам господин Соловьев добавил, что 5 августа тоже подал жалобу в ЦИК на решение Мосгоризбиркома.

Напомним, первое заседание рабочей группы ЦИКа по вопросу регистрации на выборы в Мосгордуму прошло 1 августа. На нем рассматривали жалобы Константина Лисицы и Юлии Серебрянской. По итогам перепроверки в ЦИКе часть забракованных подписей засчитали в пользу кандидатов, однако этого все равно не хватило для их регистрации. Юлия Серебрянская попросила дать ей возможность самой перепроверить подписные листы, чтобы доказать достоверность недостающего количества подписей (более 180). На следующий день она отозвала свою жалобу. Большое количество брака в своих подписях госпожа Серебрянская связала с работой сборщиков. Жалобу Константина Лисицы ЦИК не удовлетворил, поскольку кандидату не хватало для регистрации 112 подписей.

Кроме того, сегодня окружная избирательная комиссия по одномандатному округу №43 повторно рассмотрит вопрос о регистрации представителя «Яблока» Сергея Митрохина: это единственный незарегистрированный кандидат, жалобу которого удовлетворил Мосгоризбирком. Теперь окружная комиссия должна пересмотреть свое решение и допустить кандидата к выборам.

Всего, напомним, отказ в регистрации получили 57 из 290 кандидатов, основная причина — «брак» в подписях. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, всего в Мосгоризбирком поступили жалобы от 23 кандидатов на решения окружных комиссий. В документах 22 из них выявлены 339 подписей умерших граждан и несколько тысяч подписей несуществующих людей, заявил глава Мосгоризбиркома.

Елена Рожкова