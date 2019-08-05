ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) будет оказывать своим студентам юридическую поддержку в случае задержания во время одиночных пикетов, заявила проректор университета, кандидат на выборы в Мосгордуму по округу № 45 Валерия Касамара в своем Telegram-канале. Она отметила, что студенты могут не бояться проблем с учебой со стороны руководства университета в подобных ситуациях.

Ранее у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38 были задержаны несколько участников одиночных пикетов в поддержку студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля. По российскому законодательству для проведения пикета одним участником подача уведомлений не требуется.

«Формальный повод выглядит абсурдным: участники, сменяя друг друга, передавали плакаты из рук в руки, что якобы делало происходящее массовым мероприятием»,— рассказала госпожа Касамара. Она назвала происходящее «произволом» и «вольным толкованием закона». «В ближайшее время мы системно решим этот вопрос (с юридической поддержкой от ВШЭ.— “Ъ”)»,— добавила она.

Напомним, студент факультета политологии ВШЭ Егор Жуков проходит фигурантом дела, которое завели после несанкционированной акции 27 июля. Господина Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

2 августа суд избрал меру пресечения для студента. Его отправили под арест до 27 сентября. Поддержать 21-летнего Егора Жукова в суд пришли более 50 студентов и его преподаватели. Кроме господина Жукова были арестованы девять фигурантов дела о массовых беспорядках.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».