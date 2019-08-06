ОСАГО теряет жалобщиков

Страховые компании, похоже, стали успешнее разрешать свои конфликты с клиентами — согласно статистике ЦБ, количество жалоб на страховщиков по итогам первого полугодия снизилось на 39,2%. Традиционно чаще всего граждане недовольны ситуацией с ОСАГО, однако и в этом сегменте количество претензий снизилось более чем на треть. Страховщики уверяют, что справились с большей частью проблем, связанных с завышением цены полиса и навязыванием дополнительных услуг. Однако по-прежнему основной темой жалоб остается применение коэффициента «бонус-малус», отражающего «аварийность» автовладельцев,— с этим реальную помощь недовольным может оказать финомбудсмен.

Основные объекты недовольства потребителей из числа некредитных финансовых организаций — страховые компании — по итогам первой половины 2019 года породили заметно меньше претензий, чем обычно. По данным ЦБ (см. также стр. 1), количество жалоб на страховщиков по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилось на 39,2% и составило 23,1 тыс., 80,1% из них приходятся на ОСАГО. В свою очередь, количество жалоб именно по ОСАГО за год снизилось сразу на 42,7% и составило 18,5 тыс.

При этом, как отмечает ЦБ, «основной проблемой остается применение коэффициента "бонус-малус", КБМ». Напомним, это коэффициент аварийности, который может в несколько раз увеличить стоимость полиса или дать до 50% скидки. По данным аналитиков Финансового университета, среднее значение КБМ в стране составляет 0,81, то есть большинство автовладельцев ездит со скидками.

Реформа КБМ, устроенная ЦБ, стартовала в апреле этого года. Теперь этот коэффициент назначается водителю один раз в год, 1 апреля, и в течение года пересчитываться уже не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца было несколько значений КБМ (такое может быть, если он вписан в несколько полисов ОСАГО), то ему было присвоено самое низкое из них. По данным ЦБ, жалобы на некорректный расчет КБМ составляют 56% от всех жалоб на страховщиков ОСАГО. На втором месте по жалобам — нарушение сроков выплаты (10,2%). На проблемы с покупкой электронного полиса жаловались 8,2%, на ремонт по ОСАГО — 5,3%, на отказы в выплате — 3,7%, на отказ в покупке полиса и на навязывание услуг — 2,5%, на несогласие с размером возмещения — 2,2%.

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, снижение числа жалоб произошло по трем направлениям, по которым ранее шел основой рост. Во-первых, снизилось количество жалоб на отказ в продаже или о навязывании дополнительных услуг при оформлении полиса. В определенной степени эту проблему снял рост популярности электронных полисов и «Единого агента» (система гарантирования продаж ОСАГО). Во-вторых, заметно меньше стали жаловаться на технологию продажи е-полиса (на первом этапе внедрения системы было много проблем технического свойства, часто невозможно было даже дойти до этапа «купить полис»). Третий драйвер снижения — КБМ. «Нечистые на руку работники страховщиков, в том числе их агенты, пользовались незнанием людей и нередко сознательно устанавливали худшее для человека значение КБМ,— пояснили в ЦБ.— Этому во многом способствовала "грязная база" — разночтения в данных, поступивших от разных страховщиков. Сейчас можно восстановить правильное значение КБМ в течение двух-трех дней».

Президент Российского союза страховщиков (РСА) Игорь Юргенс считает, что резкое снижение числа жалоб на ОСАГО вызвано планомерными действиями РСА. «Во-первых, мы внедрили сервис по упрощенному восстановлению КБМ, во-вторых, ушло в историю навязывание допуслуг при продаже ОСАГО, поскольку работает сервис "Е-Гарант", в-третьих, благодаря введению электронных продаж повысилась доступность услуги ОСАГО»,— говорит он.

Отметим, что с июня этого года к работе с жалобами граждан подключилась и служба финансового уполномоченного — обращение к финомбудсмену стало обязательным для граждан до подачи в суд на страховщика. В этой службе “Ъ” заявили, что не располагают информацией о том, какой процент жалоб потребителей, предназначавшихся для подачи в Банк России, мог быть направлен уже финансовому уполномоченному. Тем не менее известно, что в июле финомбудсмену поступило 8,5 тыс. обращений, 96,4% из них приходятся на ОСАГО, однако жалуются в службу в основном на недостаточный размер выплаты или на отказ страховщика платить по полису. Впрочем, как пояснили “Ъ” в службе, если страховщик не возвращает клиенту переплату по КБМ, вернуть ее поможет финомбудсмен, а это для компании чревато оплатой его работы по спору в сумме до 45 тыс. руб. за каждый конфликт с клиентом.

Татьяна Гришина