Для начала отказать

“Ъ” стали известны итоги первой рабочей недели финансового уполномоченного в части рассмотрения жалоб граждан на страховщиков. Автовладельцы активнее прочих начали использовать новый институт рассмотрения споров, но в первую неделю столкнулись с 60% отказов в приеме обращения. Причины в том, что граждане не обращались с претензией к самому страховщику, превышали «потолок» требований в 500 тыс. руб. или параллельно спорили о том же в судах. При этом размер среднего требования к страховщику у финуполноченного составил более 150 тыс. руб., что в 2,3 раза выше средней выплаты по ОСАГО.

Служба финансового уполномоченного подвела первые итоги по обязательному досудебному рассмотрению споров автовладельцев с автостраховщиками. Напомним, такой порядок действует с 1 июня. За первую неделю работы — до 7 июня — финомбудсмену поступило 432 обращения. Большая их часть была получена из личных кабинетов на сайте уполномоченного — 96%, остальные — «Почтой России». Основная часть спорщиков (97%) — физлица, впрочем, на сайте омбудсмена зарегистрировали личные кабинеты и юрлица, и ИП.

Больше всего обращений поступило от заявителей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края. Эти регионы не входят в список «токсичных» для страховщиков, в которых убыточность по ОСАГО объясняется активностью автоюристов. В первую неделю автовладельцы направили жалобы в отношении 36 страховщиков. 92,6% споров касались ОСАГО, из них наибольшее количество — 45,4% — связано с несогласием с размером выплаты. В 24,1% жаловались на отказ в выплате, в 3,2% — на качество ремонта (выплата по ОСАГО может быть не только денежной, но и в виде возмещения ремонтом). Жалобы по каско составили 3,5%, в них автовладельцы также спорят со страховщиками по поводу размера выплаты, нарушения сроков возмещения или оспаривают отказы.

Средний размер требований к страховщикам составил 152,2 тыс. руб.— это существенно превышает размер средней выплаты по ОСАГО в стране (66,3 тыс. руб., по данным Российского союза автостраховщиков в первом квартале 2019 года). Как говорит заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов, такое превышение пока не позволяет делать однозначных выводов — анализируется слишком короткий период, несколько крупных сумм могут повлиять на среднее значение. «Может быть, конечно, такая средняя сумма требования объясняется и естественным желанием каждого человека получить больше,— заявил он “Ъ”.— Определенные выводы можно будет делать, когда наберется статистика хотя бы за полгода. Однако важно понимать, что если размер выплаты, определенной страховщиком, и сумма требования автовладельца настолько различаются, то омбудсмену придется проводить собственную независимую экспертизу ущерба». «Некоторое завышение требования может быть рациональной стратегией, так как к омбудсмену обращаются граждане, недовольные выплатой»,— рассуждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Примечательно, что в большинстве случаев (61,1%, 264 спора) в приеме обращений было отказано. Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин объясняет это несоблюдением порядка обращения — например, в 90 случаях заявитель не обратился предварительно к страховщику, в 79 — сумма требования превысила 500 тыс. руб., или же финорганизация не находилась в реестре страховщиков, в 14 случаях споры уже находились на рассмотрении в суде, в девяти — лицензия у страховщика была отозвана. По 72 обращениям были направлены разъяснения порядка подачи обращения, по 13 из них — в связи с отсутствием оплаты посредниками. По закону о работе финуполномоченного третьи лица — автоюристы — оплачивают каждое обращение в службу по ставке 15 тыс. руб. «В первую неделю июня в наш колл-центр поступало около 80 звонков в день с просьбами уточнить порядок подачи заявлений в службу,— рассказал Юрий Воронин,— во вторую неделю их было уже порядка ста в день».

В свою очередь, из принятых к рассмотрению шесть обращений было отозвано самими автовладельцами. «Мы это расцениваем как то, что страховщикам удалось договориться с этими заявителями, поскольку при поступлении обращения мы сразу связываемся с компаниями для уточнения деталей»,— говорит господин Воронин. А страховщики, в свою очередь, пока стараются не доводить дело до рассмотрения у финомбудсмена — каждое решение по таким спорам будет стоить им 45 тыс. руб.

Напомним, страховщики уже жаловались на высокие, по их мнению, ставки финуполномоченного. Базовая ставка по спору для страховщика составит 30 тыс. руб. Она обнулится, если претензии клиента будут признаны несостоятельными. Если же компания удовлетворит претензии в течение пяти дней с момента привлечения финуполномоченного, ставка составит 7,5 тыс. руб., в срок до десяти дней — 24 тыс. руб., свыше десяти дней — 30 тыс. руб., в случае признания претензий клиента страховщика обоснованными — 45 тыс. руб. Страховщик будет оплачивать работу финуполномоченного по итогам квартала.

Татьяна Гришина