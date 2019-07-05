ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО — вчетверо, до 2 млн руб., которое согласно следующему этапу реформы ОСАГО запланировано с января 2020 года, потребует роста цены полиса на 15%. Кроме того, тарифный коридор ОСАГО, установленный ЦБ, должен расшириться в связи с отменой коэффициентов территории и мощности авто. В Минфине уже заявили, что свернут либерализацию ОСАГО, если тарифы компаний будут безостановочно расти.

Дискуссия о будущем тарифов ОСАГО развернулась на страховой секции первого дня Международного финансового конгресса. Как заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до 2 млн руб. соответствует компенсации в других видах страхования, связанных с потерей кормильца. При этом оно не может не сказаться на тарифах. «Прирост будет незначительным, но заметным,— заявил он,— примерно на 15%».

Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.). Из расчета цены полиса исчезнет с января 2020 года территориальный коэффициент (он сейчас может увеличить цену полиса до 2,1 раза), а с октября 2020 года предполагается отменить и коэффициент мощности автомобиля (может повышать стоимость полиса в 1,6 раза).

Компенсировать отмену коэффициентов страховщикам предложено расширением тарифного коридора сначала на 40%, потом на 30% (сейчас тарифный коридор установлен ЦБ в размере 2746–4942 руб.).

При этом, как сообщил в кулуарах форума замглавы Минфина Алексей Моисеев, при существенном росте тарифов министерство откажется от либерализации ОСАГО. «Мы же не можем людям сказать, что мы идем к либерализации для того, чтобы страховые компании больше зарабатывали,— заявил он.— Сейчас люди платят (по ОСАГО.— “Ъ”) в среднем больше, чем должны». Связано это с тем, что компании не могут индивидуализировать тариф. По оценке главы «Ингосстраха» Михаила Волкова, 85% водителей переплачивают за обязательный полис по вине остальных аварийных водителей. По его словам, повышение тарифов затронет эти оставшиеся 15%. Представители компаний уверяют, что не стоит опасаться повального существенного роста тарифов. «Если бы речь шла о необходимости максимально увеличить тариф, "Ингосстрах, "РЕСО-Гарантия" и прочие установили тариф на вершине коридора уже сейчас в убыточных регионах,— говорит глава "РЕСО-Гарантии" Дмитрий Раковщик.— Но этого не происходит, мы не играем в игру по получению максимальной прибыли в любой точке при любых обстоятельствах».

По словам главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, надо спокойно относиться к заявлениям о резком росте или резком снижении тарифов по причине конкуренции среди страховщиков и потому, что сейчас даже в самых проблемных регионах (компании такими считают Ростовскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, всего таких регионов 21) никто не встал на «вершину коридора».

«Я убежден, что при переходе через какую-то красную черту полис перестанут покупать»,— говорит глава РСА. С ним согласен и глава движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Если позволить тарифу для рисковых категорий вырасти в разы, они будут ездить без полиса».

Очередная реформа ОСАГО существенно повышает риски мошенничества, говорят на рынке. «Самое страшное — если мошенники переметнутся в сегмент ущерба жизни и здоровью,— говорит Михаил Волков.— На старте ОСАГО основное опасение роста мошенничеств было связано именно с этим». Статистика РСА уже показывает рост таких выплат. Как сообщил представитель союза, тренд наметился в прошлом году, когда стали резко расти выплаты по вреду жизни и здоровью в ряде наиболее проблемных регионов — там средняя компенсационная выплата составляет около 120 тыс. руб. (осуществляется РСА за компании, ушедшие с рынка ОСАГО), что вдвое выше выплаты по ОСАГО в среднем по стране. Причем увеличение выплаты происходит именно в части возмещения по травмам в ДТП.

Татьяна Гришина, Санкт-Петербург