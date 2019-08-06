Зарплатному рейтингу не хватило специфики

Только 12% россиян зарабатывают больше 75 тыс. руб. Причем большинство таких работников трудятся всего в пяти сферах. Это результаты подсчетов «РИА Новости». Основываясь на данных Росстата, сотрудники агентства сравнили оклады россиян в тридцати отраслях. Выяснилось, что больше всего получают нефтяники, газовики и шахтеры. На втором месте — рыболовная отрасль, следом идут финансовая сфера, IT и связь, а также наука и техника.

Такому распределению позиций в рейтинге есть объяснение, говорит генеральный директор компании Changellenge Андрей Алясов: «Во-первых, нужно понимать, что средняя зарплата — не всегда правильный показатель. С точки зрения статистики важнее рассматривать другие возможные величины, например, медиану. Она обычно показывает несколько меньший уровень зарплаты. Я думаю, что при той же самой выборке этот показатель находился бы на уровне 60-65 тыс. руб. Кроме того, здесь не учитывается неформальный сектор занятости. Также доход некоторых сотрудников, например, в ресторанной сфере состоит не только из зарплаты, но и из чаевых. Что же касается структуры и логики исследования, то надо понимать, что на первых местах находятся люди из добывающих отраслей, там зарплата топ-менеджера значительно превышает средние значения».

При этом подсчеты Росстата в этом году не раз вызывали вопросы у аналитиков. Так, например, рост ВВП в 2018-м, по оценке ведомства, существенно превысил даже прогнозы министра экономического развития Максима Орешкина. А чуть позже Росстат обновил методику расчета реальных доходов россиян, по которой они снизились не так сильно, как показала бы старая система. Но в этот раз цифры похожи на правду, хотя при расчетах и были учтены не все важные факторы, считает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков: «Нужно рассматривать не только рейтинги отраслей, но и учитывать региональную специфику. Конечно же, на территории Крайнего Севера люди получают зарплату намного больше, чем живущие на море. Нельзя забывать о надбавках, доплатах, специфике опасных профессий, в том числе добывающих отраслей — человек, который работает в шахте, рискуя каждый день жизнью, естественно, получает большую заработную плату. Нужно понимать из чего формируется доход».

В числе аутсайдеров рейтинга — легкая промышленность, образование, сельское хозяйство и туризм. Здесь больше всего работников, которые получают около 15 тыс. в месяц. Почему в России так мало отраслей с высокими зарплатами? И изменится ли список выгодных профессий будущего? Скорее всего, повысятся оклады работников сферы услуг и людей, чья работа связана с наукой и технологиями, говорит декан факультета социальных наук Высшей школы экономики Александр Чепуренко. Экономика будущего зависит от вложений в медицину, в образование, в культуру. В этих отраслях средние заработные платы начнут постепенно повышаться. «Страны, на которые мы обычно ориентируемся, сейчас переходят к новому технологическому укладу, там более высокие заработные платы в отраслях, связанных с интеллектуальными услугами, высокими технологиями и программированием. Второй “слой” профессий, которые обеспечивают в среднем достаточно высокий доход, — это образование, здравоохранение, правовые услуги.

Профессор, врач, юрист, адвокат — это люди, которые в среднем получают больше, чем представители массовых профессий.

В России сейчас все не так благополучно. Прекратился быстрый рост китайской экономики, развитые европейские страны переходят на альтернативные источники энергии, поэтому, очевидно, нефть и газ скоро перестанут быть настолько инвестиционно привлекательными»,— полагает Чепуренко.

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По данным исследования, средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тыс. руб.

Юлия Грицай