Soft skills связали с уровнем зарплаты

Работодатели готовы платить за спокойствие и добросовестность. Оказалось, личные качества влияют на уровень зарплаты не меньше, чем наличие диплома о высшем образовании и опыт работы, выяснили специалисты Высшей школы экономики. Открытость и спокойствие у опрошенных россиян ассоциируются с большими доходами, а эмоциональная нестабильность, по их мнению, тормозит продвижение по карьерной лестнице.

Впрочем, обладатели этих качеств не могут рассчитывать на большую прибавку к зарплате, рассказала “Ъ FM” автор исследования, сотрудник факультета экономических наук ВШЭ Ксения Рожкова: «Из психологических черт личности на рынке труда больше всего ценятся добросовестность и открытость опыту. Что касается первого качества, то оно не предполагает рост зарплаты. В среднем высокий уровень добросовестности ассоциируется с премией в размере 3%. Это характеристика важна в большей степени для самого факта трудоустройства. Если говорить об открытости, то у таких индивидов уровень заработных плат в среднем выше на 4-5%. Больше всего это качество ценится среди старших возрастных групп — 50-60 лет. Премия в этом возрасте достигает 5%».

Результаты исследования во многом основаны на стереотипах, в реальности успешные люди обладают несколько иными качествами, считает руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова: «Современный HR делит навыки сотрудников на soft и hard skills. “Мягкие” навыки — это то, что не связано с профессиональной деятельностью, это, скорее, личные качества, которые повышают эффективность выполняемой работы. Мы опрашивали специалистов по работе с кадрами, которые имели опыт подбора специалистов 20 профессиональных групп. Мы спрашивали: какие навыки должны быть у программистов, бухгалтеров и так далее? На первом месте была ответственность. Меньше всего наниматели ждут от соискателей карьерных амбиций, хотя на самом деле все наоборот: чем выше поднимается человек по служебной лестнице, тем чаще он конфликтует и выбирает жесткие схемы работы».

“Ъ FM” спросил у работодателей: какие качества они ценят и готовы ли за них доплачивать?

Алексей Голубович, управляющий директор инвестиционной компании «Арбат Капитал Менеджмент»: «Важно, чтобы сотрудники не заложили, не обокрали. Причем, первое порой важнее, чем второе. Сейчас заниматься бизнесом стало опаснее, чем когда бы то ни было в нашей стране. Я плачу за надежность в среднем на 25-50% выше». Ксения Рясова, генеральный директор Finn Flare: «Спокойствие, открытость и другие личные качества зачастую гораздо важнее, чем профессиональные. Если у человека есть мозги и желание, он всему научиться, но если у него плохой характер, ты с ним все равно не сработаешься». Глеб Сахрай, генеральный директор агентства PRT: «Спокойствие — это, прежде всего, способность абстрагироваться от стрессовых ситуаций. Чем выше позиции человека, тем большее количество плохих новостей подстерегает его в течение дня. Человеку критически важно уметь их “переваривать”. Большинство работодателей стараются быть гибкими как раз в пределах этих 5-10%, чтобы иметь возможность взять на борт особенно понравившихся кандидатов». Вадим Дымов, предприниматель: «Способность достигать результата, договариваться и даже требовать себе высокую зарплату — это тоже одно из качеств сотрудника. Если речь идет о менеджерах, то в ходе развития у них приходит и аппетит, и азарт».

Открытость новому опыту ценится не только в России, но и в Германии, США. А вот способность идти на компромиссы в нашей стране даже штрафуется. Зато, как говорится в исследовании, японские работодатели поощряют компромиссных сотрудников.

Владимир Соколов