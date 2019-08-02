Россиян тянет в госкомпании

40% граждан хотели бы работать в «Газпроме». Это показал опрос ВЦИОМ. Также в топе самых привлекательных компаний с точки зрения трудоустройства оказались РЖД, «Роснефть», Сбербанк, ЛУКОЙЛ и «Аэрофлот». Легко ли туда попасть? И что ждет кандидата на собеседовании? Об этом — Иван Якунин.

Первая проблема — 40% россиян — это примерно 58 млн человек, в «Газпроме» такого количества рабочих мест нет. По данным 2017 года, во всех структурах компании трудятся 470 тыс., свежее данных нет. Вторая — очень жесткий отбор. “Ъ FM” нашел человека, который работал главой кадровой службы в структурах «Газпрома», хедхантера Владимира Малешина. Он рассказал о многоступенчатой структуре собеседований, стресс-тестах, сложной системе оценки кандидатов и назвал главное качество соискателя, на которое обращают внимание кадровики компании: «У кандидата, который пытается попасть в структуру “Газпрома”, должна быть очень высоко развитая интеллектуальная мобильность — это способность человека быстро переключать внимание с одного действия на другое, он должен уметь расставлять приоритеты, выделять главное и выстраивать правильные отношения с коллегами в компании — как со своими руководителями, так и со своими подчиненными».

Опрометчиво считать, что любой сотрудник из компаний топ-5 зарабатывает внушительные деньги. Судя по объявлениям о вакансиях, например, начальнику IT-отдела в дочке «Роснефти» предлагают до 60 тыс. Диспетчеру по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету в «Аэрофлоте» — 30 тыс., электромеханику в самарском подразделении ЛУКОЙЛа — 25. Впрочем, разветвленная структура компаний дает шанс для быстрого роста, а хороших специалистов, как постоянно твердит глава Сбербанка Герман Греф, по-прежнему мало. Недавно он описал, какими качествами должен обладать сотрудник мечты: «Первое — это наличие у него видения и креативности. Второе — это системность мышления. Сочетание этих двух вещей чрезвычайно редко, но именно оно создает ту уникальную породу людей, которую мы все ищем. И третье качество — это то, что называется execution. Если вы хотите быть мечтой работодателя, развивайте эти три компетенции».

Кадровый голод усиливается еще и потому, что специалистов постоянно перетягивают на госслужбу. Больше половины россиян хотели бы работать на государство, говорят эксперты Аналитического центра НАФИ. Конкуренция пойдет на пользу соискателям, но частному сектору будет сложно удержать профессионалов, уверен президент портала Superjob Алексей Захаров: «При прочих равных, при одной и той же зарплате абсолютное большинство — 95% населения России — выберут госсектор. Это обусловлено тем, что с точки зрения законодательства абсолютно всех стран, чиновники на рынке труда защищают себя лучше, чем работники коммерческих организаций. Госслужба дает стабильность, высокие заработки».

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Как показал опрос ВЦИОМ, больше всего россияне ценят в работодателе готовность хорошо и вовремя платить. Не менее важными оказались благоприятный психологический климат и комфортные условия работы — есть подозрение, что эти факторы слабо совместимы с руководящей должностью в крупной компании, но ради солидной суммы в контракте на это можно закрыть глаза.

Проведенный в прошлом году опрос портала Superjob показал, что для счастья россиянину в среднем нужна зарплата в 159 тыс. руб., а жителям Москвы — около 210 тыс.