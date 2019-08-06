Демушкина оштрафовали на 200 тыс. рублей за участие в несанкционированной акции

Люблинский суд Москвы оштрафовал националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого по ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления»). Он был задержан на 48 часов во время несогласованной акции в Москве 3 августа.

В апреле 2017 года господина Демушкина приговорили к двум с половиной годам колонии. Суд признал его виновным в распространении публикаций экстремистского содержания. 20 февраля 2019-го он освободился досрочно в связи с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК РФ. После освобождения националист рассказал, что стал и. о. главы администрации сельского поселения Барвиха Московской области. Распоряжение о назначении господина Демушкина подписал врио главы администрации Андрей Ходырев 8 мая. За день до этого, 7 мая, он назначил господина Демушкина заместителем главы администрации Барвихи по работе с молодежью, спорту и культуре.

Напомним, в июле в Москве после отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу арестованы уже девять человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа.

О реакции властей на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Националиста приговорили по "делу о картинке"».