Никита Джигурда снова попал в реанимацию
Актера Никиту Джигурду перевели из больничной палаты обратно в реанимацию из-за риска повторного инфаркта. Об этом сообщил сам артист «РИА Новости».
По словам актера, накануне его перевели в обычную палату. Однако из-за неудовлетворительных показателей здоровья врачи решили вернуть его в реанимацию. Артист находится под постоянным наблюдением медиков.
О госпитализации 65-летнего Никиты Джигурды с инфарктом 23 ноября сообщила его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина. Позднее актер рассказал в соцсетях, что врачам «чудом удалось» его спасти.