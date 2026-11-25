По словам чиновников, бригада скорой медицинской помощи ехала на вызов к пострадавшим в результате другой атаки украинского беспилотника. Из-за взрыва пострадала медсестра, ее госпитализировали в больницу. Состояние женщины оценивают как средней степени тяжести.