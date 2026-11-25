Украинский БПЛА атаковал скорую в Запорожской области
Автомобиль скорой помощи попал под удар беспилотника вооруженных сил Украины в Запорожской области, медсестра из бригады медиков получила ранения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
По словам чиновников, бригада скорой медицинской помощи ехала на вызов к пострадавшим в результате другой атаки украинского беспилотника. Из-за взрыва пострадала медсестра, ее госпитализировали в больницу. Состояние женщины оценивают как средней степени тяжести.
В связи с инцидентом в региональном управлении СКР решается вопрос о возбуждении уголовного дела о террористическом акте по ст. 205 УК РФ.