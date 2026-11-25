Глава Say Agency подтвердила отмену концерта британского исполнителя Jay Sean
Глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева подтвердила «Ъ» информацию об отмене в России концерта британского исполнителя Jay Sean, известного по хиту «Ride It». По ее словам, выступление музыканта не состоится «по техническим причинам».
«Сейчас такое время — много мероприятий отменяется по всей стране. Обстоятельства (отмены.— "Ъ") не зависят ни от агентства, ни от артиста», — сказала она, отвечая на вопрос о причине отмены шоу.
Выступления артиста должны были пройти 17 и 18 декабря в концертном зале «Москва». Организаторы объявили о приезде музыканта еще в мае. На сайте концертного зала больше нет анонса выступления исполнителя. 24 ноября о возможной отмене концерта Jay Sean в столице сообщил телеграм-канал «База».
SAY Agency специализируется на организации концертов зарубежных исполнителей в России. В разные годы агентство проводило выступления Akon, Jason Derulo, DaBaby, Lil Pump, Flo Rida, Al Bano, Vini Vici и других иностранных артистов. В начале августа агентство анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене», запланированные на 10 и 11 октября.
Позднее администрация стадиона, которая первой сообщила о предстоящих выступлениях в социальных сетях, заявила, что договор аренды с организаторами не заключен, а продажа билетов началась без необходимых документов. В SAY Agency, в свою очередь, утверждали, что анонс согласован с площадкой, контракт с артистом подписан, а аванс выплачен. 30 сентября агентство официально подтвердило отмену концертов рэпера. Заявление появилось через несколько дней после обращения команды артиста.