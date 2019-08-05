Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Объединенными силами на востоке Украины. Эту должность займет генерал-лейтенант Владимир Кравченко, говорится в опубликованном указе.

Ранее командующим был генерал-лейтенант Александр Сырский, которого назначил бывший президент Украины Петр Порошенко в мае нынешнего года. Теперь он стал командующим сухопутными войсками вооруженных сил (ВС) Украины вместо генерал-полковника Сергея Попко.

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, а также о доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины.

Стороны договорились о скорейшем обмене пленных по формуле «69 на 208», а также о восстановлении моста в Станице Луганской. По договоренности стороны одновременно начнут ремонт сооружения, которое позднее будет использоваться исключительно в гражданских целях. 31 июля в минском «Президент-отеле» прошло очередное заседание контактной группы.

Владимир Зеленский накануне сообщил “Ъ”, что надеется на скорейшее проведение саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия). Он рассчитывает, что мероприятие состоится осенью. По словам президента Украины, «тянуть некуда», потому что из-за военного конфликта на Украине гибнут люди.

Полный комментарий Владимира Зеленского — в материале “Ъ”.