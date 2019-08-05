Роботы оставляют россиян без работы

В ближайшее десятилетие 15 млн россиян могут лишиться работы из-за невостребованности их профессий на рынке — к такому выводу пришел член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Причина тому — автоматизация процессов, особенно в сфере услуг.

В зоне риска находятся, например, продавцы, охранники и водители. По мнению Олега Шеина, такие изменения происходят по всему миру, и в России они тоже неизбежны: «Сейчас мы воспринимаем мобильный телефон как нечто совершенно обыденное. 20 лет назад это было чем-то очень экзотичным и достаточно дорогим. Четвертая промышленная революция делает человеческий труд во многих сегментах экономики ненужным, лишним.

Первыми жертвами развития цивилизации и прогресса станут профессии, которые не требуют личных человеческих качеств и предполагают достаточно рутинную монотонную работу.

Чтобы избежать безработицы, необходимо дополнительное обучение, причем на протяжении всей жизни. Требуются серьезные государственные вложения, потому что люди не могут платить из своих небольших зарплат деньги за переквалификацию».

Господин Шеин — не единственный, кто так думает. Например, по прогнозам экспертов «Сколково», к 2030 году устареют почти 60 популярных сегодня профессий — неактуальным станет, в том числе, труд риэлторов, журналистов и курьеров. На их месте появится более 180 новых специальностей — например, генетические консультанты и тренеры творческих состояний.

У представителей невостребованных профессий еще есть время, чтобы переквалифицироваться, но надо спешить, считает заместитель главы проекта «Атлас новых профессий» Московской школы управления «Сколково» Евгений Виноградов: «По тому же Сколтеху уже ездят беспилотное такси, в “Ашане” и “Магнолии” стоят роботизированные кассиры. Года два-три можно не паниковать, но, конечно, уже стоит сделать выводы. Я бы в первую очередь предложил актуализовать те навыки, которые есть. Сейчас многие онлайн-курсы и программы правительства Москвы, движение WorldSkills предлагают обучение. Но, в первую очередь, надо понимать, куда человек хочет идти, и отталкиваться от этого».

Тем не менее массовой безработицы из-за всеобщей роботизации не возникнет, уверен профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков: «Возможно, действительно 15 млн человек лишатся работы, но это произойдет постепенно. Такой процесс происходит на протяжении всей истории человечества: одни специальности уходят, другие приходят. Но все это может затянуться на долгие десятилетия».

Экономисты тем временем предрекают глобальные изменения всего рынка труда. Одним из главных последствий автоматизации станет исчезновение среднего класса, полагает старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин: «Если взять Запад, то там сотрудники компаний — администраторы, офисные работники — действительно теряют свои рабочие места, для них создаются полномасштабные системные курсы повышения квалификации или переквалификации. Глобальные тренды будут разворачиваться в течение трех десятилетий. С одной стороны, работники информационных профессий останутся востребованными, а с другой — будет существовать “армия” так называемой родовой рабочей силы. Эти люди уже практически никогда не продвинутся наверх, потому что им потребуются фундаментальные инвестиции в человеческий капитал, в их образование, которых у них нет: недостаточно будет просто обычных курсов повышения квалификации. В результате это может привести к большому разрыву между богатыми и бедными».

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Лилия Галявиева