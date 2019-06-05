Специалистов будущего научат адаптации

Из банковского клерка в программисты — россиянам придется в ближайшие годы задуматься о новых навыках и смене рабочей обстановки. Через десять лет на рынке труда появится 180 новых специальностей, свыше 50 старых уйдут в прошлое или значительно трансформируются. Такой прогноз дал глава Минпромторга Денис Мантуров. Например, профессии токаря и фрезеровщика, по словам министра, можно объединить. А в качестве новой специальности Мантуров в интервью РБК назвал оператора беспилотных летательных аппаратов, в которых уже есть потребность.

Количество новых специальностей будет увеличиваться, но массовыми они вряд ли станут, отметил руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков: «Нам понадобятся люди, которые занимаются архитектурой “умных” городов, продумывают пользовательский опыт их перемещений, дизайнов. То же самое происходит и в энергетике, где огромное количество профессий появляется, связанных с микрогенерацией. Очень часто люди говорят: “Окей, путь это дальше называется “фрезеровщик”. Хотя сегодняшний фрезеровщик на современном предприятии — это скорее оператор очень сложного робототехнического устройства. Чем больше специалисты завтрашнего дня смогут выстроить свою уникальность, тем более востребованными они будут. Массовая занятость будет уходить».

В список исчезающих эксперты рынка труда включают профессии турагентов, риелторов, секретарей, фасовщиков, диспетчеров и врачей-диагностов. Необходимость в них отпадет благодаря развитию интернет-сервисов и новых технологий. А некоторые навыки станут более универсальными, и их будут требовать даже от представителей инновационных профессий, отметила руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова: «Это примерно то, что уже произошло с профессией переводчика. Сейчас очень многие специальности, предполагающие высокий уровень дохода, не всегда связанные с менеджментом, требуют уверенного знания английского языка. И если раньше при каждой необходимости говорили, что надо приставить переводчика, теперь эти проблемы решают по-другому».

Острая потребность в новых специалистах заставляет компании брать на работу людей даже без высшего образования. Это касается в основном программистов — такие вакансии есть в Google и Apple. В России такие эксперименты устраивал «Яндекс». И чаще всего речь идет о молодых людях, а более возрастных специалистов крупные компании переучивают сами, рассказала гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Молодых специалистов берут с более широкими знаниями — иностранных языков, новых технологий, которые уже есть в Европе.

Но многие компании очень активно занимаются развитием своих сотрудников. Есть корпоративные университеты для обучения не 20-летних сотрудников, а которым даже больше 45 лет. Это делается для того, чтобы не терять сотрудников, потому что это актив компании».

Глава Минпромторга подчеркнул, что на предприятия нужно внедрять самообучающихся роботов. По словам Дениса Мантурова, всего 10% учреждений отвечают стандартам цифрового производства. В планах повысить это число до 50% через 10 лет.

Елена Иванова