Новый «Спартак» избавляется от старого

Во вторник московский «Спартак» объявил о переходе в китайский «Бэйцзин Гоань» одного из ведущих своих футболистов — полузащитника Лукаса Фернандо. Буквально вслед за ним клуб покинул и нападающий Луис Адриано, с которым бразильский «Палмейрас» подписал четырехлетний контракт. За последнее время красно-белые расстались с целой группой игроков в рамках перестройки, затеянной главным тренером команды Олегом Кононовым. При этом у «Спартака» возникли проблемы с приобретением качественных новичков, которые могли бы не просто компенсировать кадровые потери, а усилить его игру.

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо продолжит карьеру в чемпионате Китая, где будет защищать цвета пекинского клуба «Бэйцзин Гоань». По условиям этой сделки, как сообщает портал transfermarkt, бразилец отдан в аренду, которая продлится до 31 декабря текущего года, за €5,4 млн с последующим обязательным выкупом прав на него за €9,6 млн.

То есть в сумме красно-белые должны выручить за Фернандо €15 млн.

Напоследок они поблагодарили легионера за яркий след, который он оставил в истории клуба, и особенно за весомый вклад в долгожданное чемпионство по итогам сезона-2016/17. Но дальше москвичи решили идти без него. Более того, бразильский «Палмейрас» оперативно оформил четырехлетний контракт с нападающим Луисом Адриано. По информации O Globo, его спартаковцы уступят бесплатно, сохранив за собой 50% прав на игрока.

После болезненного поражения от «Тамбова» в третьем туре чемпионата России главный тренер «Спартака» Олег Кононов публично заявил о том, что строит новую команду. Но пока он вместе с новым генеральным директором клуба Томасом Цорном скорее занят тем, что ломает старую. Этим летом, напомним, ее покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Зе Луиш, Софьян Ханни, а Александр Ломовицкий на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». Теперь красно-белые отпустили Фернандо и Луиса Адриано. А кроме того, Кононов недвусмысленно дал понять, что собирается избавиться от Лоренсо Мельгарехо.

В принципе расставание с большинством из этих футболистов можно назвать логичным и оправданным.

Против Глушакова очень активно выступали фанаты, да и на поле он выглядел неубедительно. Комбаров и Боккетти тоже, наверное, отдали команде уже все, что могли. На Зе Луише и Ханни «Спартак» заработал неплохие деньги — €8,5 млн и €8 млн соответственно. Другое дело, что Зе Луиш, ставший лучшим бомбардиром «Спартака» в прошлом чемпионате, и опорник Фернандо играли очень важную роль. Да и Ханни, казалось, еще мог принести пользу при правильной тренерской работе.

В любом случае, прежде чем продавать сильных футболистов, нужно подготовить им замену или купить как минимум не менее качественных мастеров. Однако с этим у «Спартака» наблюдаются очевидные проблемы. На позицию Зе Луиша вроде бы удалось приобрести нападающего Эсекьеля Понсе, но пока Кононов использует его в другом амплуа, поэтому создается впечатление, что аргентинец чувствует себя не в своей тарелке. Недавно красно-белые подписали контракт с креативным полузащитником атакующего плана Резиуаном Мирзовым, но тот еще далек от оптимальной формы, так как пропустил всю предсезонку. Реально сейчас «Спартаку» помогает только вернувшийся из аренды Зелимхан Бакаев, хотя его усилий явно недостаточно.

Команда остро нуждается в приобретениях, которые дадут результат, что называется, «здесь и сейчас», а не в отдаленном будущем. Между тем несколько трансферов у «Спартака» уже сорвались.

В частности, от заманчивого предложения из Москвы отказался сын знаменитого румынского футболиста Георге Хаджи. 20-летний Янис Хаджи предпочел перейти в бельгийский «Генк». На достаточно продвинутой стадии, согласно инсайду авторитетного издания De Telegraaf, зашли в тупик переговоры с 24-летним полузащитником голландского ПСВ и сборной Уругвая Гастоном Перейро. По всей видимости, не будет в «Спартаке» и капитана голландского АЗ Гуса Тиля. По сведениям из осведомленных источников, клубы не сошлись в деталях трансфера 21-летнего хавбека. Правда, спортивный директор АЗ Макс Хёйбертс официально сообщил, что заинтересованные стороны еще не прервали контакты. По неофициальным данным, цена вопроса колеблется в диапазоне от €10 млн до €15 млн.

Противоречивая информация поступала и по поводу вероятного трансфера Йордана Ларссона, отпрыска еще одной звезды прошлого Хенрика Ларссона. По данным шведских СМИ, 22-летний нападающий все-таки прошел предпродажное медицинское обследование и должен заключить контракт со «Спартаком», который готов купить его у «Норчёпинга» за €4 млн. Зато уже практически как о свершившемся факте разные источники говорят, что красно-белые арендуют у дортмундской «Боруссии» чемпиона мира в составе сборной Германии 28-летнего хавбека Андре Шюррле. Пока москвичи взяли на себя обязательства по зарплате игрока — около €3 млн в год, а по окончании сезона получат право выкупа за €8 млн. Конечно, Шюррле уже не тот, что раньше, когда «Вольфсбург» приобрел его у «Челси» за €32 млн, но это уже хотя бы сложившийся, крепкий профессионал, который, возможно, действительно добавит класса «Спартаку».

Александр Ильин