Малком начал с ничьей

В центральном матче 4-го тура чемпионата России по футболу его лидер «Зенит» дома не смог победить «Краснодар, с трудом добившись лишь ничьей — 1:1. Бразильский нападающий Малком, который в пятницу перешел в «Зенит» из «Барселоны», вышел на замену и провел на поле более 20 минут, но результативными действиями не отметился.



Последний матч «Краснодара» с «Зенитом» был сыгран весной в 24-м туре предыдущего чемпионата, имел яркий сценарий и, завершившись в пользу санкт-петербуржцев, которые победили на выезде со счетом 3:2, стал одним из решающих в борьбе за золотые медали. В этот раз тоже были основания ожидать острой борьбы, тем более что в запасе у чемпиона России оказался суперновичок — нападающий Малком, буквально накануне перешедший в «Зенит» из «Барселоны».

К тому времени как на 71-й минуте 22-летний бразилец появился на поле, заменив Алексея Сутормина, счет открыт не был. Хотя пару моментов для взятия ворот «Зенит» имел.

Еще в первом тайме очень неплохо выполнил штрафной левой ногой Ярослав Ракицкий, а буквально перед самым выходом Малкома опасно бил головой Артем Дзюба.

В целом, если не считать начала первого тайма, «Зенит» имел ощутимое преимущество. «Краснодар» пытался действовать на контратаках, но ничего существенного создать не сумел.

Тем поразительнее выглядело то, что произошло на 80-й минуте, когда нападающий «Краснодара» Ари сделал обычный навес в штрафную «Зенита». Ничего особенного в этом вроде бы не было, однако бразильский защитник Дуглас Сантос, крайне неудачно сыграл головой, направив мяч в сторону своих ворот, которые почему-то покинул вратарь Андрей Лунев. И гости ко всеобщему удивлению повели — 1:0. В концовке встречи «Зенит»,— разумеется, не без участия Малкома,— много атаковал, и все-таки добился своего. В компенсированное время ему удалась удачная контратака, которую четко завершил Артем Дзюба. В итоге — 1:1.

Тем временем в Москве «Спартак» принимал «Динамо». Из-за удаления на 35-й минуте аргентинского форварда Эсекьеля Понсе, который в единоборстве с Антоном Шуниным шипами в живот ударил динамовского вратаря, хозяева поля более половины матча провели вдесятером. Гости, однако не сумели реализовать численное преимущество, и в итоге в классическом московском дерби была зафиксирована единственная пока в нынешнем чемпионате нулевая ничья.

После перерыва в составе «Спартака» на поле появился чемпион мира 2014 года немецкий нападающий Андре Шюррле, который был активен, но ничего выдающегося не совершил.

В двух других матчах «Урал» в Екатеринбурге сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2, а «Крылья Советов» в Самаре уступили «Локомотиву» — 1:2. Таким образом, после первой половины тура «Зенит» имеет 10 очков, «Ростов» - 8, а «Рубин», «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» — по 7. Причем у «Рубина», который в воскресенье в Казани принимает ЦСКА, есть шанс догнать петербуржцев.

Арнольд Кабанов