Задержаны еще три фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Следственный комитет России задержал еще трех участников несанкционированной акции 27 июля в Москве. «Установлены и задержаны еще трое подозреваемых — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)»,— сообщили в СКР.

Накануне о задержании Даниила Конона по подозрению в массовых беспорядках сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По данным СКР, по делу о беспорядках задержаны девять человек.

27 июля в столице прошла несанкционированная акция в поддержку не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционеры призвали граждан выйти к зданию мэрии на Тверской улице. Полиция перекрыла подходы к зданию и приступила к задержаниям. Было задержано более 1,3 тыс. человек. По делу о массовых беспорядках были арестованы шестеро человек — Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Евгений Коваленко и Алексей Миняйло.

О реакции московских властей на прошедшую акцию читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».