Британский профсоюз отменил запланированную на 5 августа забастовку в аэропорту Хитроу

Профсоюз Unite отменил забастовку в лондонском аэропорту Хитроу, запланированную на 5 августа, однако намерен устроить ее 6 августа. Об этом говорится в распространенном заявлении профсоюза, передает The Guardian.

«Забастовка членов Unite, работающих в аэропорту Хитроу, была приостановлена, чтобы продолжить переговоры»,— говорится в сообщении. Если представителям профсоюза и руководства аэропорта не удастся прийти к соглашению, забастовка состоится 6 августа, подчеркнули в Unite.

Напомним, профсоюз, который представляет интересы сотрудников охраны, пожарных, технических работников и водителей лондонского аэропорта, настаивает на повышении заработной платы работников, но не на 7,3% в ближайшие 2,5 года, как предлагало руководство аэропорта, а на большую сумму.

Руководство Хитроу уже отменило 177 рейсов отправлением 5 и 6 августа, то есть почти каждый седьмой из запланированных на эти дни рейсов. По оценкам Unite, авиакомпании, которые пострадают от забастовки, могут потребовать от аэропорта компенсацию на сумму около 4,6 млн. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание рейсов Москва—Лондон на дни объявленной забастовки.