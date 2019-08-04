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Руководство Хитроу пытается предотвратить забастовку работников аэропорта

Руководство Хитроу ведет переговоры с профсоюзом Unite в последней попытке договориться об условиях оплаты труда работников аэропорта, интересы которых представляет этот профсоюз, и избежать тем самым масштабной забастовки. Если до полуночи с воскресенья на понедельник сторонам не удастся прийти к соглашению, в 00:01 5 августа работники аэропорта начнут забастовку, которая продлится 48 часов и может нарушить работу более 90 авиакомпаний.

Профсоюз Unite представляет интересы сотрудников охраны, пожарных, технических работников и водителей лондонского аэропорта, который является самым загруженным в Европе. 2 августа около 4000 членов Unite приняли участие в голосовании по поводу необходимости забастовки. Из них 88% выступили за забастовку. Профсоюз настаивает на повышении заработной платы работников, но не на 7,3% в ближайшие 2,5 года, как предлагало руководство аэропорта, а на большую сумму. Как отмечают в Unite, генеральному директору Хитроу Джону Холланду-Кэю повысили совокупное вознаграждение по итогам прошлого года на 103,2%, до 4,2 млн, и он всего за два рабочих дня может заработать ту сумму, которую некоторые работники аэропорта могут заработать лишь за целый год. Такую ситуацию в Unite называют неприемлемой.

Чтобы предотвратить серьезные нарушения работы аэропорта, руководство Хитроу уже отменило 177 рейсов отправлением 5 и 6 августа, то есть почти каждый седьмой из запланированных на эти дни рейсов. В настоящее время авиакомпании связываются с пассажирами, купившими билеты, и предупреждают их об отмене рейсов. По оценкам Unite, авиакомпании, которые пострадают от забастовки, могут потребовать от аэропорта компенсацию на сумму около 4,6 млн.

Алена Миклашевская


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