«Аэрофлот» отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорте Хитроу

Авиакомпания «Аэрофлот» предупреждает об отмене рейсов Москва—Лондон (SU2582/SU2583) из-за общенациональной забастовки сотрудников аэропорта Хитроу. «Предположительно забастовка может продлиться до 48 часов. Пассажиры будут перевезены рейсами SU2696/2697 в/из аэропорта Гатвик»,— говорится в сообщении компании.

Обновленное расписание выглядит так: 5 августа рейс SU2696/2697 вылетит из Москвы в 15:05 и отправится обратно в Шереметьево в 18:15. На следующий день рейс SU2696/2697 отправится из Москвы в 13:40 и вылетит из Гатвика в Шереметьево в 18:00. Пассажиров просят прибывать на регистрацию за четыре часа до отправления рейса.