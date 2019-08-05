Прокуратуру попросят найти орлана

«Гринпис России» готовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку новых фактов ущерба природе при прокладке газопровода «Северный поток-2» в Кургальском заказнике (Ленобласть). Эксперты-ботаники заявили о гибели растений, занесенных в Красную книгу, и попытках подменить их «живучими гибридами». В компании Nord Stream 2 AG заявляют, что пересадки охраняемых растений производились в соответствии с выданными разрешениями. Экологи, со своей стороны, также заявили, что свое гнездо в заказнике покинули краснокнижные орланы-белохвосты.

Краснокнижные орланы-белохвосты покинули гнездо в Кургальском заказнике, вероятнее всего, из-за строительных работ по прокладке газопровода «Северный поток-2». К таким выводам в ходе полевых исследований в Кургальском заказнике пришли эксперты из Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, а также общественных природоохранных организаций РОО «Новый экологический проект» и «Гринпис России». В своем заключении (есть в распоряжении “Ъ”) эксперты со ссылкой на орнитологические данные 2016 года подчеркивают, что до начала строительства газопровода гнездо было обитаемым. В 2019 году ученые проводили обследование в те же сроки, однако «ни самих птиц, ни остатков пищи и помета, никаких других признаков гнездования или присутствия птиц в районе гнезда обнаружено не было». При этом в районе гнезда был постоянно слышен сильный шум от проводимых в заказнике строительных работ, говорится в заключении. Отметим, экологи ранее уже жаловались в Генпрокуратуру о возможном исчезновении птицы из заказника в результате сплошной рубки, которая велась слишком близко к гнезду (см. “Ъ” от 20 декабря 2018 года).

Напомним, маршрут газопровода в Европу «Северный поток-2» на российском участке пройдет через особо охраняемую природную территорию — Кургальский заказник (Ленобласть). Экологи утверждают, что «траншея в заказнике приведет к осушению прилегающей территории и нанесет вред экосистемам заказника». Так, по их мнению, из-за строительства газопровода пострадает северная часть болота Кадер, которое находится под защитой международной Рамсарской конвенции. Компания Nord Stream 2 уже закончила работы по расчистке коридора трассы от растительности.

Кроме того, эксперты-ботаники оценили результаты пересадки краснокнижных растений из коридора трассы газопровода: они заявляют, что на восьми из девяти обследованных участков обнаружили гибель пересаженных растений. На одной из площадок, куда, согласно документации, пересадили более 11 тыс. экземпляров «росянки промежуточной», ботаники обнаружили «несколько десятков растений в угнетенном состоянии»: «Можно констатировать факт гибели более 95% особей». Вместо «прострела раскрытого» на площадке, куда его, согласно отчету, пересадило ЗАО «Экопроект» (подрядчик разработчика проекта Nord Stream 2 AG), ученые обнаружили «гибрид прострела лугового и прострела раскрытого»: «Гибрид не включен в Красную книгу Ленинградской области и не подлежал пересадке,— говорится в заключении.— Гибридные растения характеризуются более высокой жизнеспособностью, что и обусловило их хорошую приживаемость после пересадки». Оценить состояние пересаженных «дремлика темно-красного» и «турчи болотной» эксперты не смогли — они пересажены на участки «с естественными локальными популяциями данных видов».

Результаты текущего мониторинга, проводимого специализированным подрядчиком, являются положительными и подтверждают успешность мероприятий по пересадке охраняемых видов, реализованных в 2018 году, заявили в Nord Stream 2 AG: «Растения прижились, набрали силу, некоторые из них цвели». В компании также сообщают, что количество побегов некоторых пересаженных видов, наоборот, увеличилось. В компании отмечают, что пересадки производились в соответствии с разрешениями, «выданными компетентными органами власти».

«Урон природе, безусловно, уже нанесен. Если строительство не будет приостановлено, то ситуация станет хуже,— заявила “Ъ” кандидат биологических наук, ботаник Елена Глазкова.— Мы детально ознакомились с документацией и предупреждали о всевозможных последствиях и о возможных катастрофических последствиях для заказника. Государственная экологическая экспертиза при вынесении решения не приняла это во внимание». Эксперт «Гринпис России» Михаил Крейндлин считает, что это дает основания сомневаться в ее качестве. «Гринпис России» готовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку с привлечением общественности.

Анна Васильева, Анастасия Московкина