СМИ: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа

В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Следственный комитет России «возбудил в отношении гражданина Устинова уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ» (применение насилия в отношении представителя власти).

Об Устинове ранее писал в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Из ОВД Марьино вчера доставили задержанного на шествии на Петровку, 38. Судя по всему, это подозреваемый в вывихе плеча у бойца Росгвардии»,— сообщал он.

Источник ТАСС уточнил, что задержанный мужчина оказал активное сопротивление сотруднику ОМОНа. «У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии»,— сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» рассказал, что подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии 1995 года рождения.

3 августа, прошла несанкционированная акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По последним данным «ОВД-Инфо», на ней был задержан 1001 человек. Среди задержанных — более 50 несовершеннолетних.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».