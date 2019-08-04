«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека

На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо». Ранее проект сообщал о 828 задержанных. По данным МВД, на акцию пришли 1,5 тыс. человек, из которых 600 были задержаны.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, были задержаны более 50 несовершеннолетних. По подсчетам «ОВД-Инфо», не менее 90 несовершеннолетних. «ОВД-Инфо» также подсчитало, что на ночь в ОВД оставили 19 человек.

Росгвардия утверждала, во время акции задержали человека, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».