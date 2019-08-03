Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

В деле о массовых беспорядках, возбужденном после несогласованной акции протеста 27 июля в столице, появился очередной фигурант. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«СКР задержал после обыска Даниила Конона по подозрению в массовых беспорядках»,— сообщил он в телеграм-канале.

2 августа Пресненский суд отправил под арест участников несанкционированной акции 27 июля. Тогда полиция задержала, по данным правозащитников, более 1,3 тыс. человек.

Демонстранты собрались выразить протест против того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в столичную думу ряду оппозиционных кандидатов.

3 августа прошла очередная несогласованная акция. По данным «ОВД-Инфо» после 21:00, число задержанных на ней выросло до 828 человек.

“Ъ” вел онлайн-трансляцию несогласованной акции.