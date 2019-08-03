«ОВД-Инфо»: число задержанных на акции оппозиции в Москве превысило 800

По данным «ОВД-Инфо» после 21:00, число задержанных на несогласованной акции оппозиции в столице выросло до 828 человек. МВД сообщает о порядка 600 задержанных.

Акция проходила в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошли несколько акций протеста, предыдущая — 27 июля. По ее итогам московские суды арестовали более 60 человек.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.