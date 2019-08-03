Силуанов заявил об устойчивости российской экономики к санкциям

Российская экономика за последние годы доказала свою устойчивость к внешним ограничениям, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»). По словам господина Силуанова, решение США о введении новых санкций негативно влияет на двусторонние отношения, в чем нет ничего хорошего.

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев. Второй пакет санкций затронет доступ России к средствам международных организаций, включая МВФ.

Он также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий по разработке химического и биологического оружия. Указ о введении санкций против страны, использующей химическое и биологическое оружие, подписал президент США Дональд Трамп.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп подписал указ о введении санкций».