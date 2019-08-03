США официально объявили о новых санкциях против РФ по делу Скрипалей

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. «США объявляют о втором этапе санкций против России за использование вещества "Новичок" при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании 4 марта 2018 года»,— говорится в сообщении.

Второй пакет санкций затронет доступ России к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий по разработке химического и биологического оружия. «Эти меры могут ограничить доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с США»,— отмечается в документе.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против страны, использующей химическое и биологическое оружие. Во многих СМИ эти ограничительные меры назвали новым пакетом санкций против России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако Россия в документе не упоминалась. МИД России заявил, что второй пакет санкций из-за дела Скрипалей дублирует уже имеющиеся ограничения. Посольство РФ в США назвало новые санкции бездоказательными.

Отметим, что первый пакет санкций в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» вступил в силу в августе 2018 года.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп подписал указ о введении санкций».