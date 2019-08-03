Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июле

Россия в июле добыла на 290 тыс. баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак. Таким образом сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с. «В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях»,— сообщает пресс-служба министерства (цитата по «Интерфаксу»).

По соглашению Россия должна держать добычу нефти на уровне ниже 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года.

В июле господин Новак сообщил, что снижение добычи нефти в России остановлено. Тогда добыча уже третий месяц подряд находилась существенно ниже квоты, разрешенной сделкой ОПЕК+, причем в первой половине июля снижение ускорилось.

Как выяснил позже “Ъ”, «Роснефть» аргументировала необходимость налоговых льгот на 460 млрд руб. для своего Приобского месторождения тем, что понесла прямые потери из-за сделки ОПЕК+. Они выразились в том, что компания не добыла из-за ограничений 22 млн тонн нефти.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Роснефти" вычитается за ОПЕК+».