Глава АРБ не ждет значительного влияния санкций США на российские банки

Новый пакет санкций США не приведет к ощутимому ущербу для российских банков, заявил глава Ассоциации российских (АРБ) банков Гарегин Тосунян. «Какое-то влияние, конечно же, будет»,— сказал Тосунян (цитата по «РИА Новости»).

Он сообщил, что нужно внимательнее оценить санкционные меры. Он объяснил свою позицию тем, что действия в политической сфере всегда находят какое-то отражение в экономике.

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против страны, использующей химическое и биологическое оружие. Во многих СМИ эти ограничительные меры назвали новым пакетом санкций против РФ в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия в документе не упоминалась.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп подписал указ о введении санкций».