CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN. Об этом телеканалу сообщили два высокопоставленных чиновника в американской администрации.

Эта тема поднималась в связи с тем, что нынешний посол Джон Хантсман должен скоро покинуть свой пост, сказали источники. В последние месяцы он и его жена Мэри Кэй проводят прощальные ужины с дипломатами и другими людьми, готовясь покинуть страну.

Собеседники телеканала уточнили, что президенты во время разговора не называли конкретных имен кандидатов на пост американского посла. Официального комментария Госдепартамента CNN на момент публикации новости не получил.

Журнал The Atlantic ранее со ссылкой на источники писал о том, что Джон Хантсман может вернуться в США до конца года. По данным издания, он планирует бороться за пост губернатора штата Юта.

Напомним, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 31 июля. Президент США, в частности, предложил российскому лидеру помощь в борьбе с лесными пожарами. Господин Трамп положительно оценил разговор со своим коллегой и назвал его «конструктивным».