СМИ: Хантсман может вернуться в США до конца года

Посол США в России Джон Хантсман может вернуться в Соединенные Штаты до конца года, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники. По их словам, господин Хантсман серьезно нацелен на борьбу за пост губернатора штата Юта.

Глава торговой палаты Солт-Лейк-Сити Дерек Миллер рассказал изданию, что посол США в РФ уже начал проводить встречи и переговоры «о перспективах» своего участия в губернаторских выборах.

Республиканец Джон Ханстман уже был губернатором Юты с 2009 по 2014 годы. В 2016 году он участвовал в президентской гонке, а до этого служил послом в Сингапуре (1992-1993) и Китае (2005-2009). Сразу после того, как Джон Теффт в конце сентября 2017 года завершил свою службу в качестве посла США в России и покинул страну, американский Сенат единогласно поддержал кандидатуру господина Хантсмана.