Трамп в разговоре с Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами

В состоявшейся по инициативе американской стороны телефонной беседе президент США Дональд Трамп предложил главе российского государства Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Господин Путин высказал американскому коллеге искреннюю благодарность за предложение о помощи и поддержке. Он проинформировал господина Трампа, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

«Путин и Трамп договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах»,— сказали в пресс-службе.

Ранее к тушению пожаров в Сибири по требованию президента подключилось Минобороны. Ведомство направляет свою группу в Красноярск и выделяет для работы в регионе десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов. Возгорания тушат почти 3 тыс. человек при помощи более 60 воздушных судов. 30 июля удалось ликвидировать лесные пожары на площади 4,5 тыс. га. В огне находятся еще почти 3 млн га лесов.

Одновременно горит Аляска, Канада, Китай. Именно о них в основном рассказывают иностранные СМИ.

В CNN подсчитали, что очагов возгорания на территории России больше сотни. Forbes обращает внимание, что пожары в Сибири видны из космоса, и публикует снимки. ВВС отмечает, что ситуация беспрецедентна.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Запад взволновала судьба Сибири».