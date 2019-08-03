Посольство РФ назвало новые санкции США из-за дела Скрипалей бездоказательными

Посольство России в США в связи с введением нового пакета санкций из-за дела Скрипалей напомнило, что Москве так и не представили никаких свидетельств российской причастности к произошедшему в Солсбери. В заявлении дипломатической миссии говорится, что Вашингтон взял на себя роль «суперполицейского и верховного арбитра», который назначает виновных.

«США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений»,— говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее МИД России заявил, что второй пакет санкций из-за дела Скрипалей дублирует уже имеющиеся ограничения. Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против страны, использующей химическое и биологическое оружие. Во многих СМИ эти ограничительные меры сразу же назвали новым пакетом санкций против России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако Россия в документе не упоминается и о применении представленных ограничений речь пока не идет.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп подписал указ о введении санкций».