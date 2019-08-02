МИД РФ: новые антироссийские санкции демонстрируют бессилие США

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что второй пакет санкций из-за дела Скрипалей дублируют уже имеющиеся ограничения. «Тот факт, что нынешние санкции станут по счету 72-ми с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых. Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие»,— заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В министерстве отметили, что план заставить Москву «отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство» полностью провалился. «Сами анонсированные санкции, правда, преимущественно дублируют антироссийские меры, вводившиеся в предыдущие годы»,— заявили в МИДе.

Ранее газета Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери. Газета не уточнила детали новых санкций.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в марте 2018 года. Позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.

Подробнее о первом пакете санкций — в публикации “Ъ” «США наконец скрипнули Скрипалем».

Подробнее о расследовании британской полиции и новых фигурантах дела об отравлении — в материале “Ъ FM”.