Politico: Трамп подписал указ о введении новых санкций против РФ по «делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери, сообщила Politico со ссылкой на американских чиновников. Они не уточнили подробностей новых ограничений.

Ранее члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США с призывом ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей. Первый пакет из-за инцидента был введен в августе 2018 года. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в марте 2018 года. Позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.

Подробнее о первом пакете санкций — в публикации “Ъ” «США наконец скрипнули Скрипалем».

Подробнее о расследовании британской полиции и новых фигурантах дела об отравлении — в материале “Ъ FM”.