Дагестанский депутат не задержался на свободе

Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов повторно задержан по уголовному делу о махинациях с земельными участками, в котором фигурирует целая группа махачкалинских и республиканских чиновников. Накануне Верховный суд республики изменил ему меру пресечения, заменив содержание под стражей на запрет определенных действий. Однако после выхода господина Раджабова из СИЗО следователь объявил ему о задержании как подозреваемого в мошенничестве.

Глава парламентского комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов был задержан 22 мая и спустя два дня заключен под стражу. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о преступном сообществе, участники которого перевели в частную собственность около тысячи земельных участков из федеральной и муниципальной собственности.

Во главе ОПС, по данным следствия, стоял бывший руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов.

Среди фигурантов оказались также бывший заместитель мэра Махачкалы Герман Рагимханов и другие чиновники мэрии, специалисты и эксперты управления Росреестра, должностные лица республиканского филиала Федеральной кадастровой палаты.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем, в том числе и с использованием служебного положения).

Советский районный суд Махачкалы 18 июля продлил срок ареста Фикрета Раджабова на четыре месяца, до 15 ноября. Однако защита депутата обжаловала постановление о продлении меры пресечения в апелляционной инстанции. В итоге Верховный суд республики отменил постановление суда первой инстанции, избрав для парламентария меру пресечения «запрет определенных действий» (ст. 105.1 УПК РФ). Суд пришел к выводу, что материалы дела содержат недостаточно сведений, подтверждающих причастность Фикрета Раджабова к инкриминируемому ему преступлению.

В материалах дела также не нашлось доказательств того, что депутат может скрыться от следствия и оказать влияние на ход расследования в случае освобождения из-под ареста.

«Верховный суд республики пришел к выводу о том, что цель, ради которой следствие просит продлить срок содержания под стражей обвиняемому, может быть достигнута при назначении ему менее строгой меры пресечения в виде запрета определенных действий»,— сообщила пресс-служба суда.

Новая мера пресечения предусматривала запрет на переговоры с использованием всех видов связи с участниками уголовного судопроизводства, получение и отправление корреспонденции. Депутат не должен был также выходить из дома с 20:00 до 8:00.

Однако до дома господин Раджабов не доехал. На выходе из махачкалинского СИЗО его ждал следователь республиканского управления Следственного комитета России. Он сообщил депутату, что теперь тот заподозрен в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по тем самым эпизодам, которые уже фигурировали в деле. Задержанный был препровожден в ИВС, в течение 48 часов суд должен избрать для него меру пресечения.

Юлия Рыбина, Махачкала