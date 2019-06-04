Земля потянула на 20 миллиардов рублей

Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане. По делу проходят бывшие чиновники мэрии Махачкалы. По данным силовиков, все они входили в преступное сообщество, действовавшее в интересах бывшего главы столицы республики Саида Амирова.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об аресте 329 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 млрд руб.»,— сообщил во вторник Следственный комитет России (СКР). По данным следствия, в 2000 году обвиняемые, создав преступное сообщество, проводили махинации с находящимися в муниципальной и федеральной собственности земельными участками в Дагестане.

Как сообщал “Ъ”, изначально уголовное дело было возбуждено в отношении экс-руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюлы Магомедова, бывшего заместителя мэра Махачкалы Германа Рагимханова, специалистов и экспертов управления Росреестра Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, кадастрового инженера Федеральной кадастровой палаты Абдулы Умаханова и гражданина Ислама Исмаилова. В зависимости от роли каждого они подозреваются СУ СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения) УК РФ. Позже фигурантом расследования стал и депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов.

Следователи установили, что махинации с землей осуществлялись с 2000 года.

В разное время в состав преступного сообщества были вовлечены чиновники мэрии, должностные лица республиканского филиала Федеральной кадастровой палаты, управления Росреестра по Дагестану, кадастровые инженеры, а также их пока не установленные следствием сообщники. Кадастровые инженеры подыскивали земельные участки. Желающим их приобрести они предлагали услуги в качестве посредников при передаче денег сотрудникам мэрии, управления Росреестра и филиала кадастровой палаты. Чиновники городской администрации составляли подложные постановления от имени мэра, делали поддельные выписки из хозяйственных книг и других документов и незаконно предоставляли «покупателям» право на земельные участки. Затем сотрудники Росреестра за взятки помогали новым владельцам поставить участки на кадастровый учет, а работники филиала кадастровой палаты, вовлеченные в преступную цепочку, вели кадастровый учет объектов недвижимости. В результате причинен ущерб государству в сумме более 370 млн руб.

Как сообщили в СКР, в рамках расследования заочно предъявлены обвинения в махинациях пятерым фигурантам дела, в том числе Сафиюлы Магомедову, они объявлены в федеральный розыск. Под стражу заключены еще пятеро фигурантов.

Александр Александров