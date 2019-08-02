Суды арестовали 88 человек за участие в акции 27 июля

Московские суды арестовали 88 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля. Как рассказали в Мосгорсуде, еще 332 человека получили административные штрафы на суммы от 10 тыс. до 150 тыс. руб.

После акции 27 июля московские суды получили 1038 административных дел. «Из этого числа уже рассмотрены с назначением наказания 422 материала, из них 88 гражданам назначены административные аресты, в отношении 332 человек назначено наказание в виде штрафа, еще двоим назначено административное наказание в виде обязательных работ»,— сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова (цитата по «Интерфаксу»).

Решения вынесены против москвичей, а также жителей Московской, Тульской, Калужской, Самарской областей. Более 600 оставшихся дел рассмотрят в ближайшие рабочие дни, сообщила госпожа Солопова.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания московской мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, 265 из которых провели две ночи в отделах полиции.

В эту субботу, 3 августа, планируется новая акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга только на проспекте Сахарова. Оппозиция с этим местом не согласна и планировала устроить серию пикетов на Бульварном кольце. МВД предостерегает граждан от участия в несогласованной акции.

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».