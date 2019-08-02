По электронной визе в Петербург и Ленобласть могут приехать туристы из 53 стран

Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы для посещения Петербурга и Ленобласти, в настоящий момент находится в стадии проработки в МИД РФ. Не исключено, что перечень, по аналогии с Калининградом, будет состоять из 53 государств, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что электронные визы для иностранцев начнут действовать в Петербурге и Ленобласти с 1 октября 2019 года. Эксперты полагают, что новая схема может послужить стимулом для еще большего роста турпотока. Выдача электронных виз для иностранных граждан предусмотрена не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в нашей стране не более восьми суток.

Ранее “Ъ-СПб” также писал, что Смольный к 2021 году ожидает в Петербурге до 12 млн туристов, половину из которых (6 млн человек) должны составить иностранцы.