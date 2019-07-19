Электронные визы для туристов Петербурга и Ленобласти введут с 1 октября

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на территории Петербурга и Ленинградской области режима электронных виз. Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что режим устанавливается с 1 октября. За выдачу виз не будет взиматься консульский сбор, иностранные граждане смогут пребывать на территории Петербурга и Ленобласти не более восьми суток.

Перечень государств, чьи граждане смогут пользоваться льготным визовым режимом будет утвержден до октября.

Добавим, что о том, что указ о режиме электронной визы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет подписан Владимиром Путиным в ближайшее время было заявлено накануне, на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.