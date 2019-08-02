Эксперты объяснили причину увеличения турпотока в Петербурге «отложенным спросом»

В течение 2019 года в Петербурге наблюдается значительное увеличение турпотока. Только за первое полугодие уровень загрузки городских отелей вырос на 5%, достигнув показателя в 69%. Аналитики связывают эту тенденцию с тем, что многие туристы отложили свой визит в Петербург в прошлом году из-за проведения ЧМ-2018 и связанного с ним наплыва футбольных болельщиков и перенесли поездку на текущий год. Это можно охарактеризовать термином «отложенный спрос», пояснили в международной консалтинговой компании Colliers International.

При этом стимулом для еще большего роста турпотока может стать введение на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти электронной визы на иностранных туристов. Такая схема начнет действовать с 1 октября — соответствующий указ в середине июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный к 2021 году ожидает в Петербурге до 12 млн туристов, из которых ровно половину (6 млн человек) должны составить иностранцы.