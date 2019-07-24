Смольный ждет в Петербурге 6 млн иностранных туристов к 2021 году

Количество приезжающих в Петербург иностранных туристов в связи с введением электронных виз за три года вырастет в 1,5 раза — до 6 млн человек. В то же время общее число гостей города, включая граждан России, к 2021 году должно увеличиться до 12 млн. Об этом со ссылкой на заместителя председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нану Гвичия сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что указ о введении на территории Петербурга и Ленинградской области режима электронных виз с 1 октября этого года подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее о том, что количество туристов, посещающих Петербург, в течение четырех лет вырастет на 46% (до 12 млн человек) заявлял врио губернатора города Александр Беглов.