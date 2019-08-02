Росморречфлот выдал разрешение на обустройство территории для терминала «Новотранса» в порту Усть-Луга

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) выдало ОАО «Компания Усть-Луга» разрешение на создание в одноименном порту искусственных земельных участков для строительства многопрофильного транспортно-перевалочного узла. На этой территории будут построены морские терминалы 5-й и 6-й очередей комплекса. Заказчиком строительства является ГК «Новотранс».

Напомним, ранее проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

“Ъ-СПб” писал, что общий объем инвестиций в реализуемый «Новотрансом» проект строительства в Усть-Луге нового универсального торгового терминала составляет 46,5 млрд рублей.