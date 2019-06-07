«Новотранс» построит в порту Усть-Луга универсальный торговый терминал за 46 млрд рублей

Правительство Ленобласти и компания «Новотранс» подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству в морском порту Усть-Луга нового универсального торгового терминала. Подписи под документом поставили губернатор региона Александр Дрозденко и генеральный директор АО «ХК "Новотранс"» Константин Гончаров, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Универсальный торговый терминал предназначен для перевалки рудных материалов, угля, зерновых, пищевых и других грузов. Общий объем ежегодной перевалки грузов после завершения его строительства составит 24,3 млн тонн. Инвестиции в проект составляют 46,5 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал о договоренности между «Новотрансом» и Ленобластью по поводу строительства вагоноремонтного завода за 1,5 млрд рублей в Волосовском районе.