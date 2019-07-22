Главгосэкспертиза одобрила проект создания искусственных участков в порту Усть-Луга за 46 млрд рублей

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту создания искусственных земельных участков многопрофильного транспортно-перевалочного узла в порту Усть-Луга. На этой территории будут построены морские терминалы 5-й и 6-й очередей комплекса. Результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации по объекту, соответствуют требованиям техрегламентов, говорится в заключении ведомства.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что соглашение о реализации инвестпроекта по строительству в морском порту Усть-Луга нового универсального торгового терминала было подписано правительством Ленобласти и компанией «Новотранс». Инвестиции в проект составляют 46,5 млрд рублей.