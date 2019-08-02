Госсекретарь США возложил на Россию ответственность за прекращение ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, возложив при этом ответственность за прекращения действия ДРСМД на Россию.
Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.
«США не будут участвовать в договоре, одна из сторон которого его нарушает. Россия несет единоличную ответственность»,— прокомментировал госсекретарь выход США из ДРСМД в Twitter. В очередной раз господин Помпео назвал причиной непродления договора нарушение Россией условий соглашения.
Министерство иностранных дел России несколькими часами ранее заявило, что договор, просуществовавший более 30 лет, был прекращен по инициативе США.
Китай также выступил с заявлением относительно прекращения действия ДРСМД. По словам главы МИД КНР Хуа Чуньина, принимая решение о выходе из договора, «США полностью игнорируют свои международные обязательства» и «ставят под угрозу региональный мир и безопасность».
За несколько дней до даты окончания действия ДРСМД в Женеве прошли закрытые российско-американские консультации, темой которых стала проблема контроля над ядерным вооружением. По словам заместителям российского МИДа Сергея Рябкова, ход встречи в Швейцарии показал, что задача США — поставить под контроль российские тактические ядерные заряды и ввести в число подписантов новых соглашений Китай, который отказывается даже обсуждать этот вопрос.
Подробнее об итогах переговоров и позициях сторон читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».
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