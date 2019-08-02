Госсекретарь США возложил на Россию ответственность за прекращение ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, возложив при этом ответственность за прекращения действия ДРСМД на Россию.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

«США не будут участвовать в договоре, одна из сторон которого его нарушает. Россия несет единоличную ответственность»,— прокомментировал госсекретарь выход США из ДРСМД в Twitter. В очередной раз господин Помпео назвал причиной непродления договора нарушение Россией условий соглашения.

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Министерство иностранных дел России несколькими часами ранее заявило, что договор, просуществовавший более 30 лет, был прекращен по инициативе США.

Китай также выступил с заявлением относительно прекращения действия ДРСМД. По словам главы МИД КНР Хуа Чуньина, принимая решение о выходе из договора, «США полностью игнорируют свои международные обязательства» и «ставят под угрозу региональный мир и безопасность».

За несколько дней до даты окончания действия ДРСМД в Женеве прошли закрытые российско-американские консультации, темой которых стала проблема контроля над ядерным вооружением. По словам заместителям российского МИДа Сергея Рябкова, ход встречи в Швейцарии показал, что задача США — поставить под контроль российские тактические ядерные заряды и ввести в число подписантов новых соглашений Китай, который отказывается даже обсуждать этот вопрос.

Подробнее об итогах переговоров и позициях сторон читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».